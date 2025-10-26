Cardenal venezolano dice que autoridades le impiden ir a pueblo de José Gregorio Hernández

Caracas, 25 oct (EFE).- El cardenal venezolano Baltazar Porras denunció este sábado que las autoridades del país le impidieron viajar hasta el pueblo de Isnotú (estado Trujillo, oeste), donde tenía previsto asistir a una misa este domingo por el natalicio del médico José Gregorio Hernández, el primer santo del país suramericano, quien nació en esa localidad.

En un video publicado en Instagram, Porras informó que se pidió autorización para regresar a Caracas luego de que no se le permitiera a él y a las otras cuatro personas con las que se encontraba dirigirse a Isnotú, por tierra, desde un aeropuerto en el estado Lara (oeste, cercano a Trujillo), en el que estuvieron «rodeados de una cantidad de militares armados hasta los dientes».

«Creo que no es la forma de celebrar el ejemplo que nos deja José Gregorio y que sirva de reflexión absolutamente para todos, y que esto significa sencillamente un atropello», expresó el también arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Caracas. EFE

