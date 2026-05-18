Cardenal venezolano lamenta fallecimiento de madre de preso político fallecido en custodia

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Caracas, 18 may (EFE).- El cardenal venezolano Baltazar Porras lamentó este lunes el fallecimiento de Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Quero Navas, cuya muerte el año pasado bajo custodia del Estado fue reconocida recientemente por el Gobierno, tras meses de denuncias sobre su desaparición.

«Las consecuencias del dolor, la tortura y la negación de saber de su hijo condujeron a Carmen Teresa a su última ofrenda, la propia vida», escribió en X, un día después del fallecimiento de Navas.

El también arzobispo emérito de Caracas espera que el testimonio «valiente y esperanzado» de Navas sea «una luz que alumbre para que la libertad de todos los presos y la libertad de vivir en paz mueva los corazones de los torturadores y mueva también a toda la población a exigir la vida justa y equitativa para todos más allá de cualquier diferencia».

Porras señaló que la mujer, quien tenía más de 80 años, «luchó por encontrar a su hijo Víctor Hugo y no descansó hasta saber de él, en el desenlace más desgarrador e injusto de los últimos tiempos» en el país.

El pasado viernes, durante una misa en la Iglesia de la Candelaria de Caracas a la que asistieron más de 200 personas para honrar a Quero Navas, la mujer expresó que fue la fortaleza recibida la que la ayudó a encontrar a su hijo «hasta el final».

El partido político Vente Venezuela, liderado por la opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado, dijo que Navas fue víctima de la «crueldad más pura del régimen», por lo que exigió justicia para ella, su hijo y para cada «familia rota en esta lucha».

El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Quero Navas el pasado 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias de su madre sobre su desaparición.

El mismo mismo Ministerio indicó que estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».

Según el comunicado oficial, falleció casi diez días después por «insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar».

Decenas de ONG, partidos políticos y activistas cuestionaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después y la Fiscalía, presidida por el abogado vinculado al chavismo Larry Davoe, anunció una investigación, que fue respaldada por el Parlamento.

Sin embargo, ONG han señalado que la investigación debe ser independiente y con ayuda internacional. EFE

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