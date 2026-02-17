Cargamento de cocaína decomisado en las costas de Baní pesó 2,112 kilos

1 minuto

Santo Domingo, 17 feb (EFE).- El alijo de cocaína decomisado el fin de semana en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia, pesó 2,112 kilos, informó este martes la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El cargamento, el de mayor volumen confiscado en el interior de una lancha en el país caribeño, fue presentado ayer en la sede de la DNCD.

El alijo llegó desde Sudamérica en una embarcación de aproximadamente 30 pies de eslora, interceptada tras un operativo marítimo, aéreo y terrestre que se extendió por más de quince horas en las costas de Baní, de acuerdo con un comunicado de la agencia antidrogas.

Por el caso fueron detenidos dominicanos, mientras el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones para determinar si hay otros involucrados en relación a la frustrada operación de narcotráfico internacional.

En lo que va de año, las autoridades dominicanas han confiscado más de 3,2 toneladas de distintas sustancias narcóticas, que alcanzaron las 48 toneladas el año pasado, una cifra récord en el país.EFE

mf