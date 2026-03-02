Cargas policiales y bloqueo de comunicaciones en Cachemira tras el ataque contra Jameneí

Shah Abbas

Srinagar (India), 2 mar (EFE).- Las autoridades indias impusieron este lunes restricciones totales en la Cachemira, incluyendo el bloqueo de internet móvil, para frenar la ola de protestas desencadenada por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, en un ataque de Estados Unidos e Israel.

Estas medidas y la respuesta policial se producen después de que este domingo miles de personas protagonizaran manifestaciones multitudinarias en Srinagar, la principal ciudad de esta región de mayoría musulmana, cuyas imágenes de duelo y protesta han dado la vuelta al mundo.

Este lunes, «los manifestantes habían comenzado a congregarse (de nuevo) en la autopista Bemina-Batamalo y, en cuanto empezaron a marchar, los uniformados dispararon gas lacrimógeno para dispersarlos», afirmó a EFE un testigo presencial de la manifestación que pidió el anonimato.

Tras los enfrentamientos, la red móvil sufrió una caída generalizada en toda la región que, según fuentes del sector confirmaron a EFE, se debe a que las operadoras recibieron instrucciones oficiales para ralentizar el tráfico de datos, una maniobra usada con frecuencia en Cachemira para frenar las convocatorias a través de plataformas digitales.

Estas restricciones de seguridad fueron particularmente visibles en Srinagar donde las autoridades acordonaron el principal centro comercial y político de la ciudad, Lal Chowk.

Un alto mando de la Sala de Control Policial subrayó a EFE que las restricciones se impusieron como una «medida de precaución para salvaguardar la vida y las propiedades de las personas, y para mantener la ley y el orden».

Las autoridades señalaron que la situación estaba siendo vigilada de cerca ante el temor de que nuevas protestas pudieran intensificarse.

Se han desplegado contingentes adicionales de seguridad, barricadas y alambres de espino en las carreteras principales y puntos de acceso a instalaciones oficiales y como medida de excepción, el Gobierno regional ha suspendido la actividad en todas las escuelas y universidades este lunes y martes.

La convocatoria de huelga fue emitida por el Mutahida Majlis-e-Ulama (MMU), un organismo que agrupa a las principales organizaciones religiosas del valle y cuyas protestas han unido a las comunidades chií (unos 1,5 millones en la región) y suní en torno al respeto que profesaban a Jameneí.

«Estoy muy triste e indignado por el brutal asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, a manos de EE. UU. e Israel, lo cual ha sacudido al mundo musulmán», declaró el clérigo principal de Cachemir, Mirwaiz Umar Farooq, en un comunicado.

Farooq aseguró que la población de Jammu y Cachemira condena de forma unánime lo que calificó como una «continua agresión» contra Irán, en una jornada en la que las medidas de excepción entraron en vigor tras las manifestaciones multitudinarias del domingo que ya habían despertado el temor a nuevos disturbios en la región.

Este cierre general supone un hito en la historia reciente del valle al ser la primera convocatoria de esta magnitud desde 2019, año en el que el Gobierno indio revocó el estatus de semiautonomía de Jammu y Cachemira, que en su día desencadenó meses de bloqueos de comunicaciones, confinamientos y una profunda agitación política. EFE

