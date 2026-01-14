Cargo del Partido Comunista de China traslada su apoyo al liderazgo indio de BRICS

2 minutos

Nueva Delhi, 14 ene (EFE).- La viceministra del Departamento Internacional del Partido Comunista de China, Sun Haiyan, trasladó este miércoles a la India su apoyo para que acoja con éxito la próxima cumbre del bloque de economías emergentes BRICS, del que Pekín y Nueva Delhi son socios fundadores.

Según un comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, la delegación del Partido Comunista encabezada por Sun Haiyan felicitó a la India por asumir la presidencia del BRICS este año y expresó su apoyo a este país para que la organización de la próxima cumbre del grupo transcurra con éxito.

Sun Haiyan se reunió este miércoles en Nueva Delhi con el secretario de Relaciones Exteriores de la India, Vikram Misri.

Misri destacó a la delegación china «la importancia de fortalecer el entendimiento entre los pueblos de ambos países para reconstruir los lazos y destacó la necesidad de tomar medidas positivas para crear el entorno propicio para una mejora de las relaciones bilaterales».

Según la India, las partes reiteraron su compromiso por normalizar las relaciones entre Pekín y Nueva Delhi.

La India y China han trabajado en la reconstrucción de sus lazos desde octubre de 2024, cuando se inició la actual fase de deshielo entre los dos gigantes asiáticos tras el violento choque de 2020 en el valle de Galwan, en el Himalaya, que dejó al menos veinte soldados indios y cuatro chinos muertos.

Desde entonces, ambos países han celebrado sucesivas rondas de diálogo para rebajar la tensión bilateral y en los últimos meses han intensificado los contactos diplomáticos, el más destacado la visita del primer ministro de la India, Narendra Modi, a la ciudad china de Tianjin a finales de agosto de 2025 para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde se reunió con el presidente chino, Xi Jinping.

La India ostenta este año la presidencia ‘pro tempore’ de BRICS, fundado en 2009 por Brasil, Rusia, la India y China como un bloque de economías emergentes a los que en 2010 se unió Sudáfrica.

En los últimos años, el grupo se ha conformado como una alternativa al eje tradicional de Estados Unidos y el resto de los países occidentales, incorporando al bloque a Irán, Egipto, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

Aún se desconocen detalles sobre dónde y cuándo se celebrará la cumbre de BRICS de este año prevista en la India. EFE

jgv/rf