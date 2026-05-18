Caricom expresa «su profunda preocupación» por conflicto militar en el estrecho de Ormuz

2 minutos

San Juan, 18 may (EFE).- La Comunidad del Caribe (Caricom) expresó este lunes «su profunda preocupación» por las continuas hostilidades en Oriente Medio, marcadas por el conflicto militar en el estrecho de Ormuz.

«Caricom está alarmada por la grave pérdida de vidas, las amenazas a la infraestructura civil y la inestabilidad en los mercados mundiales que han resultado del conflicto en curso», denunció en un comunicado la organización caribeña.

A su juicio, el derecho de paso en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) no debe estar supeditado a ninguna licencia, gravamen o autorización, y que los Estados ribereños no deben obstaculizar ni suspender el paso en tránsito.

«La interrupción del paso en tránsito tiene consecuencias que repercuten en toda la economía mundial», lamentaron los países caribeños.

En este contexto, la Caricom instó a todas las partes implicadas a que «defiendan y respeten» el derecho de paso en tránsito, cumplan con todas las demás obligaciones aplicables en virtud del derecho internacional, restablezcan el paso en tránsito «seguro y sin obstáculos» en el estrecho de Ormuz y garanticen la seguridad de los marineros y los buques.

Además, la comunicad urgió al cese de las hostilidades y subrayó la necesidad de que todas las partes actúen con «moderación y eviten la escalada de la tensión».

Un alto cargo del Parlamento iraní anunció el sábado que el país ha diseñado un nuevo mecanismo para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, basado en una ruta específica para buques comerciales y países que cooperen con Teherán, así como en el cobro de peajes.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este lunes un 3,07 %, hasta los 108,66 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que ha decidido posponer un ataque contra Irán planeado para el martes.

Por otro lado, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió este lunes de que el colchón que ofrecían las reservas comerciales acumuladas antes de la guerra en Oriente Medio y del cierre del estrecho de Ormuz se acabará en cuestión de semanas.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. EFE

ea/sbb