Caricom Impacs y UE lanzan red de seguridad medioambiental para el Caribe y América Latina

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San Juan, 26 jun (EFE).- Caricom Impacs, el organismo oficial de la Comunidad del Caribe (Caricom) encargado de gestionar y coordinar las políticas regionales en materia de seguridad, y la Unión Europea lanzaron este viernes una iniciativa conjunta para formar una red de seguridad medioambiental destinada a proteger el Caribe y América Latina.

La jefa adjunta de misión de la Delegación de la Unión Europea en Trinidad y Tobago, Evelina Melbarzde, afirmó que la falta de seguridad medioambiental socava directamente el Estado de derecho y la estabilidad de las comunidades locales.

«Nuestro objetivo no es solo apoyar actividades individuales, sino también tender puentes más sólidos entre las instituciones caribeñas, las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley y sus homólogos europeos. De este modo, la cooperación con los socios regionales aporta valor en ambos sentidos», declaró Melbarzde.

Los delegados de ambos entes geopolíticos dieron luz verde a la iniciativa tras un intenso taller de dos días sobre el tráfico de residuos, orientado a hacer frente a las amenazas de cambio climático y la contaminación.

La red propuesta establecerá un mecanismo regional estructurado para mejorar el intercambio de información en tiempo real, coordinar investigaciones conjuntas y desmantelar las redes delictivas.

Por su parte, el responsable de delitos medioambientales del Caricom Impacs, Virun Lutchman, enfatizó en la vulnerabilidad de la geografía de la región del Caribe para la explotación medioambiental.

Los expertos en seguridad internacionales y regionales que asistieron a la reunión advirtieron que los delitos medioambientales -como la caza furtiva de fauna silvestre, la tala ilegal y la minería ilícita- han evolucionado y se han convertido en importantes retos para la seguridad regional.

La red cuenta con el apoyo de socios internacionales como Interpol y la Guardia Civil y uno de los objetivos es replicar el éxito operativo de iniciativas latinoamericanas, como la Red Jaguar.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. EFE

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