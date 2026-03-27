Carla Goulart, directora médica de Philips: IA puede ayudar a cerrar la brecha de genéro

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Susana Samhan

Lisboa, 27 mar (EFE).- La directora médica de la compañía neerlandesa Philips, Carla Goulart Peron, ve la inteligencia artificial (IA) como «una oportunidad» para disminuir la desigualdad de género al traer transparencia y contribuir a construir infraestructura.

«Quiero pensar de forma muy positiva en este tema de que la inteligencia artificial va a suponer una oportunidad excelente para cerrar un poco esta brecha entre hombres y mujeres en la cuestión de la salud», dijo en una entrevista con EFE en Lisboa esta brasileña de Sao Paulo, de 51 años.

En su opinión, la IA va a aportar «transparencia» porque puede penetrar en los datos disponibles y sacar a la luz dicha brecha cuando exista: «Lo que no es visible, no existe», avisó.

En paralelo, esa tecnología permite construir infraestructura. «Es muy fácil para la inteligencia artificial decir ‘mire, ese algoritmo que se está creando para el diagnóstico de infarto agudo de miorcardio no tiene datos suficientes sobre la población femenina», puso como ejemplo esta ginecóloga de formación.

Antes, para alcanzar esa conclusión, se necesitaban meses de recopilar datos, pruebas clínicas, tener un grupo de personas haciendo ese análisis y realizar un estudio estadístico para probar esa diferencia entre hombres y mujeres, mientras que con la IA se detecta de inmediato.

Proveniente de una familia de «mujeres muy fuertes», esta médico ve que a día de hoy todavía se habla de la salud femenina de «una manera nicho’, pese a que las mujeres son el 51 % de la población.

A su juicio, hay una razón cultural, ya que existe la percepción de que el papel principal de ellas está en torno a la maternidad, la familia y el aspecto laboral es secundario, «lo que acaba colocando a la mujer de lado».

«La segunda perspectiva es que todavía tenemos una participación pequeña de las mujeres en las grandes decisiones, en el mundo corporativo, en los Gobiernos», apuntó Goulart Peron, quien agregó que el tercer motivo es financiero.

«Creo que el mundo se mueve por el retorno de la inversión -reflexionó- y tenemos que aprender a traducir un poco más dónde está la salud de la mujer desde el punto de vista de la oportunidad para las grandes industrias».

Como responsable de Philips Goulart Peron viaja a los más de 100 países donde está la empresa para aplicar sus estrategias médicas.

Así como en EE.UU. ha visto «una presencia tecnológica muy grande, porque tiene un potencial de compra muy grande y, por tanto, la automatización y la inteligencia (artificial) están muy presentes», en Europa y en Latinoamérica cada vez se usa más.

«Pero yo diría que de todo lo que he visto, China tiene una perspectiva muy diferente de la que tenemos y estamos expuestos porque se está empezando a ver hospitales completamente automatizados», precisó Goulart Peron, para quien esto puede deberse a una cuestión cultural porque existe una tolerancia mayor de la población y los pacientes a interactuar con la IA y las máquinas.

Cuando mira al pasado, la atención sanitaria ha experimentado una revolución en los últimos 20 años y pone un ejemplo.

«Cuando me gradué y fui a hacer ginecología obstetricia, el área de diagnóstico que más usábamos desde el punto de vista de la imagen era el ultrasonido», señaló la experta, quien indicó que, pese a utilizar esa técnica, no recibían cursos de ultrasonografía.

«Me acuerdo de una paciente embarazada, yo tenía una máquina de ultrasonido y tenía dificultades para llegar a un diagnóstico», apuntó.

Para interpretar la imagen, tuvo que llamar a un compañero para que le ayudara a traducir por teléfono lo que estaba viendo. Ahora, la tecnología permite que un experto en ultrasonido se conecte y ver lo que el médico está observando en tiempo real.

«Frente a lo que antes era transmitir mi percepción por teléfono, ahora yo doy acceso completo a un profesional de la salud, que tiene formación en ultrasonografía y me puede ayudar a identificar en esa imagen cuál es el diagnóstico. Eso es acceso remoto, hoy muchos equipamientos de imagen ya lo tienen», remarcó.

El paso siguiente es el uso de la IA para identificar esas imágenes y traducirlas en datos. «Ya no necesito más llamar a mi colega, simplemente uso la inteligencia artificial para que me diga exactamente la respuesta a la pregunta que tengo en ese momento con el ultrasonido, para mí esa es la gran evolución de los últimos 20 años», zanjó. EFE

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