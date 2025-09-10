The Swiss voice in the world since 1935

Carlo Ancelotti: «El partido de hoy fue muy, muy complicado para nosotros»

El Alto (Bolivia), 9 sep (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó que el partido de este martes contra Bolivia «fue muy, muy complicado», luego de perder por 1-0 ante la Verde en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

«Aunque el equipo ha mejorado, el partido de hoy es el único que hemos intentado reconsiderar. Fue muy, muy complicado para nosotros», dijo Ancelotti tras el encuentro

El entrenador italiano agregó que el partido ante Bolivia era «muy especial en todos los sentidos» y al final del mismo se determinó que hay «cosas que se pueden mejorar para tener un mejor desempeño en el campo».

También reconoció el esfuerzo de los jugadores brasileños para actuar en la altitud de El Alto y aceptó resignado que allí no es sencillo conseguir un buen desempeño. «Es muy difícil jugar aquí», comentó.

Sobre Bolivia, Ancelotti fue breve y sostuvo que «es un equipo que en su casa juega con su intensidad» y «tiene mucho éxito».

Atribuyó algunas fallas de la Canarinha al «ambiente» y a algunas decisiones arbitrales. EFE

