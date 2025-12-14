Carlos III, jefe de Estado en Australia, condena el «atroz» atentado antisemita

Londres, 14 dic (EFE).- El rey Carlos III del Reino Unido y su esposa, Camila, se mostraron «consternados y profundamente entristecidos por el atroz ataque terrorista antisemita» perpetrado este domingo contra personas judías durante una celebración por Janucá en una playa de Australia.

«Nuestros corazones están con todos los que se han visto tan terriblemente afectados, incluidos los agentes de policía que resultaron heridos mientras protegían a miembros de su comunidad», dijo en un comunicado el monarca, que también es jefe de Estado de Australia.

Los reyes afirmaron que «en momentos de dolor, los australianos siempre se unen con unidad y determinación».

«Sé que el espíritu de comunidad y amor que brilla con tanta fuerza en Australia -y la luz que hay en el corazón de la festividad de Janucá- siempre triunfarán sobre la oscuridad de semejante mal», manifestó el soberano.

También expresaron sus condolencias a las víctimas los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, quienes dijeron «acompañar en su dolor a la comunidad judía».

El periódico británico Jewish News informó de que, entre las 12 víctimas mortales del ataque en Bondi Beach, se encuentra un rabino nacido en Londres, Eli Schlanger, de 41 años y padre de cinco hijos.

La Policía australiana confirmó que el tiroteo hoy en la popular playa de Sídney, que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos, ha sido «un ataque terrorista», que el gobierno local afirmó fue dirigido «contra la comunidad judía».

El ataque, que acabó con la muerte de un sospechoso y la detención de otro, ocurrió en el parque Archer, junto a la playa Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá, a la que asistían cerca de un millar de personas. EFE

