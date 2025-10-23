Carlos III abordó en reuniones en Vaticano el compromiso por la paz y el medio ambiente

Ciudad del Vaticano, 23 oct (EFE).- El rey Carlos III del Reino Unido abordó este jueves durante su reunión con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, la importancia «del compromiso común de promover la paz y la seguridad frente a los retos globales» y la protección del medio ambiente, informó la oficina de prensa de la Santa Sede en un comunicado.

Los reyes del Reino Unido, Carlos III y Camila, fueron recibidos en audiencia por el papa León XIV y posteriormente el monarca, como es habitual en los Jefes de Estado que visita el Vaticano, se reunió con Parolin y secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul Richard Gallagher.

«Durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, además expresar su aprecio por las buenas relaciones bilaterales existentes, se ha producido un intercambio de opiniones sobre algunos temas de interés común, como la protección del medio ambiente y la lucha contra la pobreza», se lee en la nota.

Asimismo, añadieron, «se prestó especial atención al compromiso común de promover la paz y la seguridad frente a los retos globales».

Por último, recordando la historia de la Iglesia en el Reino Unido, no faltó una reflexión conjunta sobre la necesidad de seguir promoviendo el diálogo ecuménico.

León XIV y los reyes británicos se reunieron en privado durante cerca de 45 minutos en la Biblioteca apostólica. Carlos III le entregó al papa una gran fotografía de plata y un ícono de San Eduardo, ‘el Confesor’ y por su parte, el pontífice le donó una versión a escala del mosaico de ‘Cristo Pantocrátor’ de la Catedral Normanda de Cefalú, en Sicilia, realizada en los talleres del Vaticano.

El diálogo ecuménico fue central en esta visita considerada histórica, pues el líder de la Iglesia católica y el rey del Reino Unido, gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, rezaron juntos casi 500 años de la ruptura en 1534 de Enrique VIII.

En la Capilla Sixtina, con el fondo del Juicio Final, Carlos III, con traje azul y Camila, con un vestido negro y velo, se sentaron a la izquierda del altar, al lado de León XIV y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, que ocuparon la parte central.

El papa se encargó de presidir la oración junto con Cottrell, ya que la cabeza de la Iglesia anglicana, la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, no empezará en su cargo hasta enero y por tanto no participó en esta visita.

Tas la oración, el rey y el papa se trasladaron a la Sala Regia, una sala contigua a la Capilla Sixtina, donde se reunieron con representantes de organizaciones climáticas y líderes del sector privado que han estado trabajando con la Iniciativa de Mercados Sostenibles, que Carlos III fundó como príncipe de Gales. Aquí ambos se intercambiaron unas orquídeas.

En esta jornada, Carlos III recibirá el título de ‘Royal Confrater’ (Hermano real) y se colocará un asiento especial decorado con su escudo de armas en el que se sentará durante el acto de la basílica de San Pablo Extramuros.

Y a cambio, con la aprobación del monarca británico, el Decano y los Canónigos del St George’s College de Windsor ofrecieron a León XIV convertirse en miembro papal de la Capilla de St George del Castillo de Windsor.

También hubo un intercambio de honores: el rey conferirá al papa el honor de Caballero de la Gran Cruz de Bath y por su parte el papa conferirá al rey la distinción de Caballero de la Gran Cruz con Collar de la Orden Vaticana del Papa Pío IX . EFE

