The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Carlos III anuncia que su tratamiento de cáncer podrá «reducirse» en el próximo año

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 12 dic (EFE).- El rey británico, Carlos III, anunció este viernes en un mensaje televisado que su programa de tratamiento contra el cáncer podrá «reducirse» en el próximo año.

«Hoy puedo compartir la buena noticia de que, gracias al diagnóstico precoz, la intervención efectiva y el cumplimiento de las órdenes de los médicos, mi programa de tratamiento de cáncer puede «reducirse» en el nuevo año», dijo el monarca. EFE

rb/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR