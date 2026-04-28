Carlos III condena intento atentado a Trump: Estos actos de violencia nunca tendrán éxito
Washington, 28 abr (EFE).- El rey Carlos III del Reino Unido inició este martes su discurso ante el Congreso de Estados Unidos con una condena del intento de asesinato contra el presidente Donald Trump del pasado sábado y afirmó que los actos de violencia contra la democracia «nunca tendrán éxito».
«Nos reunimos también tras el incidente ocurrido no lejos de este gran edificio, que buscó atentar contra el liderazgo de su nación y sembrar un miedo y una discordia más amplios. Permítanme decir con determinación inquebrantable: tales actos de violencia nunca tendrán éxito», declaró desde la tribuna en el Capitolio, en una ceremonia en la que estuvo el vicepresidente, JD Vance, pero no Trump. EFE
