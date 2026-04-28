Carlos III condenará ante el Congreso de EE.UU. el tiroteo en la cena de Trump

2 minutos

Washington, 28 abr (EFE).- El rey Carlos III del Reino Unido condenará el reciente intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso ante el Congreso estadounidense este martes, el primero de un monarca británico desde 1991.

La intervención, de unos 20 minutos, comenzará con una alusión al ataque sufrido por Trump el pasado sábado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, según fuentes del Palacio de Buckingham.

El texto del discurso ha sido elaborado por el Gobierno del primer ministro británico, el laborista, Keir Starmer, si bien el lenguaje y el tono reflejan en gran medida la voz personal del monarca.

Carlos III expresará «la más alta consideración y amistad del pueblo británico hacia el pueblo de los Estados Unidos» en un año marcado por el 250 aniversario de la independencia estadounidense del Reino Unido.

El eje central de su intervención será subrayar que, pese a los desafíos actuales, ambos países pueden reafirmar «sus valores democráticos compartidos de larga data para impulsar la seguridad y la prosperidad tanto bilateral como global».

El monarca destacará que Londres y Washington conforman «una de las mayores alianzas de la historia de la humanidad», y se prevén referencias a la OTAN, Oriente Medio, la guerra en Ucrania y la alianza de seguridad AUKUS, que ambos países integran con Australia.

El último discurso de un monarca británico ante una sesión conjunta del Congreso fue pronunciado en 1991 por la reina Isabel II, madre de Carlos III, y marcó además la primera intervención de un soberano del Reino Unido ante el legislativo estadounidense.

Carlos III y la reina Camila llegaron a Washington el lunes para su primera visita de Estado como monarcas, un viaje que se mantuvo, aunque con los protocolos de seguridad reforzados, tras el fallido atentado contra Trump el sábado.

La visita está marcada por la fricción entre Washington y Londres, especialmente por las críticas de Trump al primer ministro británico por no haberse querido involucrar militarmente en la guerra con Irán y en la reapertura del estrecho de Ormuz. EFE

er/fpa