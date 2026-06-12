Carlos III expresa su pésame por la muerte de Hockney, «un gigante del mundo del arte»

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Londres, 12 jun (EFE).- El rey Carlos III del Reino Unido expresó, este viernes su gran pesar por la pérdida del artista británico David Hockney, fallecido a los 88 años, a quien calificó como «un gigante del mundo del arte y de la pintura».

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el monarca británico, dijo haber recibido «con gran pesar» la noticia de la muerte del pintor inglés, «un gigante del mundo del arte y de la pintura, un hombre de Yorkshire de los de toda la vida y un gran amigo e inspiración para muchos».

Carlos III se refirió asimismo a Hockney, considerado uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XX, como auténtico y que llevaba su genialidad «con la misma naturalidad que sus amadas (zapatillas) Crocs amarillas» que portó a algunos eventos en el palacio.

«Confío en que le acompañen con seguridad en su camino hacia el más allá»; agregó el monarca.

El sentido mensaje de Carlos III termina diciendo que, si bien con la muerte de Hockney se pierde su «encanto irrefrenable, su talento y su constante innovación», su creatividad seguirá viviendo, a través de sus obras, en las galerías y museos de todo el mundo.

Además del texto, Carlos III incluyó tres imágenes en la publicación de la red social X de encuentros previos con el artista. En una de ellas, se pueden observar las zapatillas amarillas a las que hacía referencia en el mensaje, mientras que otra es un autorretrato del propio Hockney.

Hockney falleció «en paz» el 11 de junio en su casa, apenas a un mes de cumplir los 89 años, según confirmó hoy su representante, Erica Bolton.

Tras conocerse la noticia, además de Carlos III, otras figuras e instituciones importantes del mundo de la política y de la cultura británica han publicado numerosos mensajes para rendir homenaje a Hockney a lo largo de la jornada.

La ministra de Cultura del Reino Unido, Lisa Nandy, se refirió al pintor como un «verdadero titán del arte británico». «Su creatividad ilimitada y su espíritu inquieto dejan de sí un legado poderoso», comentó.

Por su parte, Christoph Lidner, el presidente del Royal College of Art, donde estudió Hockney entre 1959 y 1962, aseguró que el artista «cambió el curso del arte moderno» con su maestría en la pintura, el dibujo y la fotografía; así como por su característica paleta de color y su acercamiento a las nuevas tecnologías.

La institución británica Tate, cuyos museos, como la Tate Britain en Londres, albergan obras de Hockney, también homenajeó al pintor y adelantó que, de cara al año que viene, realizará una muestra dedicada a las siete décadas de trayectoria del pintor, así como una instalación multimedia que «dará vida» a sus diseños para sets de ópera. EFE

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