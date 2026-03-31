Carlos III hará una visita de Estado a EE.UU. del 27 al 30 de abril, anuncia Trump
Washington, 31 mar (EFE).- El rey Carlos III y la reina Camila del Reino Unido harán una visita de Estado a Estados Unidos del 27 al 30 de abril para conmemorar los 250 años de independencia del país norteamericano, anunció este martes el presidente estadounidense, Donald Trump.
«Espero con ilusión compartir tiempo con el Rey, a quien respeto profundamente. ¡Será magnífico!», expresó Trump en su plataforma Truth Social. EFE
er/lss