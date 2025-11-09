Carlos III lidera el homenaje a los caídos en combate en el Domingo del Recuerdo

Londres, 9 nov (EFE).- El rey Carlos III presidió dos minutos de silencio por los caídos en todas las guerras durante el llamado Domingo del Recuerdo, cuando el Reino Unido honra a sus militares muertos en combate, y depositó una corona de amapolas rojas ante el monumento del Cenotafio en Londres.

El monarca, vestido con uniforme de mariscal de campo, encabezó el servicio nacional de conmemoración en la céntrica avenida Whitehall, acompañado por la reina Camila y otros miembros de la familia real.

A las 11:00 GMT, el país guardó silencio en recuerdo de quienes perdieron la vida en el campo de batalla, en una solemne ceremonia en la que también estuvieron presentes representantes del Gobierno y de los partidos políticos, así como líderes religiosos y veteranos de guerra.

La corona de Carlos III, confeccionada con 41 amapolas de tela montadas sobre hojas negras, reproduce el diseño que utilizaba su abuelo, el rey Jorge VI, según indicó el Palacio de Buckingham.

Desde el balcón central del Ministerio de Asuntos Exteriores, la reina Camila y la princesa de Gales, Catalina, siguieron la ceremonia, mientras que Guillermo, heredero al trono, vestido con uniforme de la Real Fuerza Aérea, también depositó una corona.

Otros miembros de la familia real, como los duques de Edimburgo y de Gloucester, asistieron desde los balcones contiguos, y la princesa Ana participó en un acto paralelo en Sídney (Australia), donde rindió homenaje como coronel en jefe del Cuerpo de Transmisiones del Ejército australiano.

El Domingo del Recuerdo se celebra cada año el domingo más cercano al 11 de noviembre, aniversario del Armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial en 1918.

Las amapolas rojas, convertidas en emblema del sacrificio de los soldados caídos, se multiplican estos días en las solapas de millones de británicos.

La ceremonia fue retransmitida en directo por la cadena pública BBC, un día después del Festival del Recuerdo en el Royal Albert Hall, al que asistieron el rey, la reina Camila, la princesa de Gales y el príncipe Jorge, en un homenaje musical a las Fuerzas Armadas y a las víctimas de los conflictos bélicos.

Los actos conmemorativos continuarán el martes, Día del Recuerdo, cuando la familia real participará en nuevos homenajes a las 11:00 GMT, coincidiendo con la hora exacta en que cesaron las hostilidades de la Primera Guerra Mundial hace 107 años. EFE

