Carlos III reivindica ante el Congreso de EE.UU. que la relación bilateral es «irrompible»

1 minuto

Washington, 28 abr (EFE).- El rey Carlos III del Reino Unido reivindicó este martes durante su discurso ante el Congreso de Estados Unidos que la relación bilateral entre ambas naciones es «irreemplazable e irrompible», en un momento de tensiones entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno del laborista Keir Starmer.

«Como el propio presidente Trump observó durante su visita de Estado a Gran Bretaña el pasado otoño: el vínculo de parentesco e identidad entre Estados Unidos y el Reino Unido es invaluable y eterno. Es irreemplazable e irrompible», declaró en su discurso en el Capitolio, el primero de un monarca británico desde Isabel II en 1991. EFE

er/rcf

(Foto)(video)