Carlos III y Camila harán una visita de Estado a la Santa Sede el 22 y 23 de octubre

3 minutos

Londres, 17 oct (EFE).- Los reyes Carlos III y Camila del Reino Unido efectuarán del 22 al 23 de octubre una visita de Estado a la Santa Sede, donde serán recibidos por el papa León XIV con motivo del Año Jubilar 2025, una celebración que la Iglesia católica conmemora cada 25 años.

Será el primer encuentro entre el monarca británico y el pontífice desde la elección de León XIV el pasado mayo, y marcará un nuevo hito en las relaciones entre la Iglesia católica y la Iglesia de Inglaterra, de la que el soberano es gobernador supremo.

La visita pondrá de relieve el trabajo ecuménico entre ambas instituciones bajo el lema jubilar ‘Peregrinos de la esperanza’, indicó este viernes el Palacio de Buckingham en un comunicado.

En un hecho sin precedentes desde hace siglos, el papa y el rey rezarán juntos en la Capilla Sixtina, durante una ceremonia centrada en el ‘Cuidado de la Creación’, en línea con el compromiso de ambos líderes con la protección del medioambiente.

Los coros de la Capilla Real y de la Capilla de San Jorge del castillo de Windsor (residencia de la monarquía al oeste de Londres) cantarán junto al Coro de la Capilla Sixtina, en el Vaticano, según el programa oficial.

La agenda incluye un encuentro de los reyes con el papa en el Palacio Apostólico, seguido de una reunión del monarca con el secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, mientras la reina visitará la Capilla Paulina, que conserva los últimos frescos de Miguel Ángel.

Tras la ceremonia en la Capilla Sixtina, Carlos III participará con el pontífice en una reunión sobre sostenibilidad en la Sala Regia, reflejo de su larga trayectoria en favor del clima y la naturaleza. Camila, por su parte, conversará con los coros antes de reincorporarse al acto final con el papa.

En un gesto inédito de fraternidad espiritual, el monarca británico será investido como ‘confrater real’ de la Basílica y Abadía de San Pablo Extramuros, una de las cuatro basílicas papales de Roma, tradicionalmente vinculada al diálogo ecuménico de la Iglesia católica.

Allí se instalará una silla especial con el escudo real británico, que permanecerá de forma permanente en el templo como signo de respeto mutuo entre ambos jefes de Estado, señala el comunicado palaciego.

Durante la visita, el rey asistirá a una recepción en el Pontificio Colegio Beda, donde se forman sacerdotes del ámbito de la Commonwealth (mancomunidad de excolonias y protectorados británicos), mientras la reina se reunirá con religiosas de la Unión Internacional de Superioras Generales, implicadas en programas de educación femenina, salud, acción climática y lucha contra la violencia sexual y la trata.

Los reyes británicos ya estuvieron en la Santa Sede durante su visita de Estado a Italia el pasado abril, cuando se reunieron en privado con el papa Francisco poco antes de su fallecimiento el 21 de ese mes.

Como príncipe de Gales, Carlos visitó el Vaticano en cinco ocasiones entre abril de 1985 y octubre de 2019, mientras que Isabel II fue la primera monarca británica en visitar oficialmente, en 1961, la Santa Sede desde la separación de la Iglesia de Inglaterra de Roma en 1534. EFE

