Carlos Queiroz: «No hay margen de errores» contra Colombia

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Kansas City (Estados Unidos), 2 jul (EFE).- El entrenador de la selección de Ghana, Carlos Queiroz, destacó que el duelo que su equipo disputará ante Colombia por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo no tendrá margen para cometer errores y apuntó que la presión en un juego así no es un problema sino un privilegio.

Así lo dijo este jueves en una rueda de prensa llevada a cabo en el estadio de la ciudad de Kansas City, donde los sudamericanos y los africanos se pondrán cara a cara este viernes a las 20:30 hora local (1:30 GMT).

Sobre el partido, Queiroz apuntó que Ghana debe respetar su estilo y buscar «los puntos más flacos» de Colombia. «No hay equipos perfectos y Colombia no es perfecta. Es un gran equipo, pero no es perfecta», sentenció.

Más allá de esto, dijo que espera «un gran partido» en el que no habrá que especular y señaló que es un privilegio jugar contra los «grandísimos» jugadores que tiene Colombia.

A muchos de ellos Queiroz lo dirigió cuando estuvo al frente del conjunto cafetero, en el período 2019-2020.

De hecho, puntualizó que el conjunto dirigido por el argentino Néstor Lorenzo le recuerda a la Colombia que el guió en la Copa América de 2019. Allí su equipo avanzó hasta los cuartos de final y fue eliminado por Chile.

«Es un buen equipo, pero nosotros también tenemos jugadores con mucha calidad y un equipo muy fuerte y con determinación», subrayó Queiroz.

Finalmente, consultado por las lesiones, dijo que tiene a 25 jugadores a disposición y apuntó que quien no podrá ser de la partida es Kojo Peprah Oppong.

De esta forma, confirmó que el atacante de Manchester City Antoine Semenyo podrá volver a ser titular.

Este viernes, Colombia y Ghana se pondrán cara a cara por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Lo harán luego de que los de Lorenzo acabaran primeros en su grupo y los de Queiroz finalizaran terceros en su zona.

El ganador del encuentro se medirá en octavos de final con el vencedor de la llave Suiza-Argelia. EFE

scr/laa