Carlos Vila Nova es reelegido como presidente de Santo Tomé y Príncipe

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Nairobi, 21 jul (EFE).- Carlos Vila Nova fue reelegido como jefe de Estado de Santo Tomé y Príncipe en las elecciones presidenciales del pasado domingo, con una mayoría que le permite evitar una segunda vuelta, según los resultados publicados por la Comisión Electoral Nacional (CEN).

«No construiremos un país fuerte si permanecemos divididos. No habrá desarrollo económico sin estabilidad institucional, ni progreso sin unidad nacional», afirmó Vila Nova, de 66 años, en una rueda de prensa desde la sede de su candidatura, según recogieron medios locales.

«Extiendo mi mano a todas las fuerzas políticas, a las iglesias, a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores, a los empresarios, a la diáspora y a la sociedad civil. Todos tendrán un lugar en la construcción de un Santo Tomé y Príncipe más justo, más próspero y más unido», añadió.

Según los resultados anunciados este lunes por la CEN, que todavía deben ser validados por el Tribunal Constitucional, el presidente, que concurrió como independiente, obtuvo un 55,94 % de los votos, frente al 41,42 % de su principal rival, Nito d’Abreu, diputado de 43 años y líder parlamentario de Acción Democrática Independiente (ADI, centroderecha), partido que ostenta la mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) del país.

Muy por detrás de ellos quedaron los otros dos candidatos que concurrían por la Jefatura del Estado: el abogado Miques João, con un 1,58 % del sufragio, y el también jurista y exvicepresidente de la Asamblea Nacional Eugénio Tiny, con un 1,07 %.

Las elecciones se vieron marcadas por una baja participación, con una abstención que alcanzó cerca del 59 %.

Una vez las autoridades electorales proclamen los resultados oficiales definitivos, éstos deberán ser validados por el Tribunal Constitucional.

Más de 142.000 electores, de una población total de unas 240.000 personas, estaban llamados a las urnas el domingo en 359 colegios electorales distribuidos en todo el territorio nacional y en la diáspora, incluyendo países africanos y europeos.

Los santotomenses debían elegir a su próximo presidente por un mandato de cinco años (renovable una vez), en un escenario marcado por la crisis causada por la disolución del Gobierno en enero de 2025 por parte de Vila Nova.

Al tomar esa decisión, el actual jefe de Estado acusó al entonces primer ministro y antiguo aliado suyo, Patrice Trovoada, de «períodos frecuentes y prolongados de ausencia (…) del territorio nacional» que no se traducían «en beneficios visibles para el Estado y el pueblo de Santo Tomé».

Esa decisión provocó una ruptura en el seno del ADI, el partido de ambos, y sumió al archipiélago africano en una crisis política.

Situado a unos 250 kilómetros de la costa noroeste de Gabón, Santo Tomé y Príncipe exporta productos como cacao y café y también vive de la agricultura, la pesca y el turismo, pero depende en gran medida de la ayuda internacional.

Pese a su pequeño tamaño (solo por detrás de Seychelles en África), tiene una gran importancia estratégica por su localización, cerca de valiosas reservas de hidrocarburos en alta mar, rutas de narcotráfico desde América Latina hacia Europa y en una zona golpeada por la piratería. EFE

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