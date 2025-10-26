Carmen Maura quiere tener más tiempo con su perra y trabajar en España, pero no se retira

4 minutos

Nerea González

París, 26 oct (EFE).- A sus 80 años y con una carrera de decenas de títulos, Carmen Maura admite que le ha bajado la energía, pero no cree que vaya a retirarse. Lo que sí le apetece es quedarse en España, poder cuidar de su perra y seguir haciendo lo que le «da la gana» con su carrera, según cuenta a EFE la actriz madrileña.

«De repente, me puedes ver pasado mañana haciendo un corto si me he encontrado con una historia que me hace gracia y una persona que me cae bien», aseveró Maura en una entrevista en París, donde el viernes pasado protagonizó un coloquio con la escritora Rosa Montero, organizado por el Instituto Cervantes.

El 2025 está siendo un año muy intenso para ella por la promoción de dos películas, ‘Calle Málaga’ y la terrorífica ‘Vieja loca’, además de haber estado rodando el próximo largometraje de Álex de la Iglesia, titulado ‘La cuidadora’ y con estreno previsto para la primavera.

«Que me hayan coincidido tres películas no me ha pasado nunca», afirmó la ganadora de cuatro premios Goya.

No solo eso, sino que tras darse un pequeño respiro en Navidad, Maura empezará el rodaje de la segunda temporada de ‘Furia’, una serie de HBO Max que es «de troncharse de risa» y que ha hecho, entre otros motivos, porque vio que a su creador le hacía «muchísima ilusión» que ella se sumara al proyecto.

Tanto ‘Calle Málaga’, que además se rodó en Tánger (Marruecos), como ‘Vieja loca’, han tenido a Maura viajando por festivales de todo el mundo y por eso ahora tiene «clarísimo» que le «apetece trabajar en casa».

«Lo que notas con la edad es que te disminuye el chip de la cabeza y te disminuye la energía en general, aunque hago gimnasio y todo lo que quieras, pero es la edad. Yo he notado mucho cambio de los 75 hasta ahora. Muchísimo», reflexionó.

Las ventajas de la edad

Ella, no obstante, siempre está buscando las ventajas de la edad y destaca concretamente dos: que como ya es una «ancianita» la tratan con mucho mimo y, sobre todo, que puede decir lo que le dé la gana.

«No te importa un bledo», sentenció la actriz de títulos como ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’ (1988) o ‘Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón’ (1980), ambas de Pedro Almodóvar.

A pesar de esa experiencia acumulada, los dos títulos que estuvo promocionando este año le han dejado experiencias inéditas que testaron sus límites.

Para ‘Calle Málaga’, Maura asegura que nunca jamás le habían hecho repetir tanto las escenas, algo que no le gusta. Y para el rodaje de ‘Vieja loca’, muy físico y en el que afirma que se lo pasó «como si estuviera en Disneylandia», se puso a hacer pesas -algo que también dice odiar- de manera obsesiva y se descubrió una fuerza que no sabía que tenía a su edad.

«Ya veréis las cosas que hago para ser una señora mayor», bromeó la actriz, feliz de que la crítica le haya dicho que actuaba «como si fuera una bestia parda».

Al hablar de la nueva película con De la Iglesia, por el contrario, Maura habla como si estuviera en el terreno más cómodo del mundo.

«Con Álex es como jauja. Para mí trabajar con Álex es tan divertido porque me quiere mucho, me entiendo muy bien, el sentido del humor para él es fundamental», compartió.

Si tiene que elegir alguno, afirma que el de ‘La comunidad’ (2000), a pesar de haber acabado con moratones por todo el cuerpo, es uno de los rodajes que más disfrutó de su extensa carrera, junto al de ‘¡Ay, Carmela!’ (1990), en el que trabajó a las órdenes de Carlos Saura junto a Andrés Pajares y Gabino Diego.

«Las películas que más quiero -señaló- son en las que me lo he pasado bien, han dado pasta y a la gente les ha gustado. Eso es lo máximo».

Eso a pesar de que asegura no haber pensado nunca en su carrera, porque de hecho cuando empezó a trabajar con Almodóvar tenía ya su lugar en el Teatro Nacional y todas sus compañeras le decían «estás loca».

«La carrera mía me importaba un bledo. Tenía tantas cosas de las que ocuparme de la vida personal, que la carrera era como un juego para mí. Además, he tenido la suerte de que se me da bien. Es lo único que realmente se me da verdaderamente bien. Bueno, eso y hacer limpieza. Adoro hacer limpieza, es una cosa que se me da genial», apostilló. EFE

ngp/alf

(foto) (vídeo)