Carney anuncia que Canadá está «firmemente» al lado de Groenlandia y Dinamarca

Davos/Toronto, 20 ene (EFE).- Canadá está «firmemente» al lado de Groenlandia y Dinamarca y «apoya totalmente su derecho exclusivo a determinar el futuro de Groenlandia», afirmó este martes el primer ministro canadiense, Mark Carney.

«Nuestro compromiso con el artículo 5 de la OTAN es inquebrantable», destacó Carney en el Foro de Davos, donde señaló que su país «se opone de forma rotunda a los aranceles sobre Groenlandia y solicita conversaciones enfocadas en alcanzar los objetivos comunes de seguridad y prosperidad en el Ártico». EFE

