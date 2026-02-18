Carney capta a un tercer diputado opositor y aumenta su ventaja sobre los conservadores

Toronto (Canadá), 18 feb (EFE).- El gobernante Partido Liberal de Canadá incrementó este miércoles su ventaja en el Parlamento tras la decisión de Matt Jeneroux, diputado del Partido Conservador, de unirse a la formación del primer ministro Mark Carney.

Jeneroux es el tercer diputado conservador que se une a los liberales desde las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2025.

Carney anunció la captación de Jeneroux en un comunicado publicado en sus redes sociales, en las que alabó al nuevo diputado liberal y recordó que ha ganado su escaño en cuatro elecciones consecutivas.

La marcha de Jeneroux, que inicialmente había anunciado que abandonaría su escaño, es un duro golpe para el líder conservador, Pierre Poilievre, que inició la campaña para las elecciones de 2025 con una gran ventaja en las encuestas, pero que acabó perdiendo ante Carney.

El liderazgo de Poilievre está siendo cuestionado por su estilo populista y su negativa a criticar a Donald Trump, pese a que el presidente estadounidense ha amenazado con anexionarse Canadá.

Tras la decisión de Jeneroux, los liberales de Carney cuentan con 169 diputados, mientras que los conservadores suman ahora 141, en una Cámara Baja con 343 escaños.

En estos momentos hay tres escaños vacantes tras la decisión de dos liberales de abandonar el Parlamento y una reciente sentencia del Tribunal Supremo de anular los resultados de las elecciones generales en una circunscripción de la provincia de Quebec.

Estos tres escaños vacantes tendrán que ser decididos en elecciones parciales que Carney tiene que convocar.

La última encuesta de opinión, dada a conocer el 15 de febrero, señala que el Partido Liberal tiene una intención de voto del 44 %, su nivel más alto desde que Carney lidera la formación política, mientras que el Partido Conservador cuenta con un 37 %. EFE

