Carney confía en aprovechar otras alianzas para invertir en defensa más allá de EE.UU.

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Berlín, 15 mar (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, mostró este domingo su confianza en las compras de material militar a otros países que no sean EE.UU., en un momento en que Canadá estudia la adquisición de doce nuevos submarinos.

«Históricamente, cuando Canadá ha hecho adquisiciones de defensa en EE.UU., 77 céntimos de cada dólar han ido a parar a EE.UU., no sólo a compañías de estadounidenses sino a EE.UU., esto no es un modo eficaz de desarrollar nuestra industria ni de proteger a nuestra gente», dijo Carney en una rueda de prensa junto a los líderes de Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia.

«Por eso lo que estamos haciendo, aunque, para ser claro, seguiremos haciendo adquisiciones a los EE.UU., es mirar más a alianzas y en un rango más amplio de países con los que nos podemos aliar», abundó Carney,

El primer ministro canadiense respondió así al ser preguntado sobre eventuales compras de cazas suecos y de submarinos germano-noruegos que fabrica la firma TKMS.

El primer ministro canadiense rechazó pronunciarse sobre el proceso de selección de candidatos para la compra de esos doce submarinos que piensa realizar Canadá, pero sí puso de relieve que los países nórdicos «son socios naturales» en lo que respecta la seguridad del ártico.

TKMS y la surcoreana Hanwha son las dos aspirantes a las que estudia Canadá para realizar la compra de esos submarinos. EFE

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