Carney confirma que el controvertido puente entre Canadá y EE.UU. abrirá esta semana

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Toronto (Canadá), 9 jun (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó este martes que el controvertido puente internacional Gordie Howe, que conecta Canadá y EE.UU. entre las localidades de Windsor y Detroit, será finalmente abierto al tráfico esta semana.

Carney declaró hoy en Ottawa que «el puente será abierto a finales de la semana» y que su inauguración son «buenas noticias».

«Es un símbolo, pero también un hecho sobre la cooperación entre nuestros países. Es fenomenal para los canadienses y estadounidenses que cruzan la frontera, así como para el comercio», añadió el jefe del Ejecutivo canadiense.

El puente internacional Gordie Howe cruza el río Detroit con una extensión de 2,5 kilómetros ha tenido un coste de 6.400 millones de dólares canadienses (unos 4.700 millones de dólares estadounidenses) y permite el tránsito por seis carriles.

La nueva infraestructura rompe el monopolio del tráfico fronterizo que mantiene desde 1929 el puente internacional de peaje Ambassador, cuyos propietarios, la familia Moroun, están vinculados con el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Trump declaró en febrero de este año que bloquearía la apertura del puente y vinculó su puesta en funcionamiento con las negociaciones comerciales con Ottawa.

«No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado y, además, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos», escribió en su red social, Truth Social.

Pero el periódico The New York Times reveló que la familia Moroun donó al menos un millón de dólares a un comité de acción política de Trump poco antes de que el presidente de Estados Unidos amenazase con impedir la apertura del Gordie Howe.

La apertura del puente ha sido opuesta por la familia Moroun, propietarios del Ambassador que desde su construcción en 1929 ha sido el único puente que conecta las ciudades de Windsor (Canadá) y Detroit (EE.UU.).

El alcalde de Windsor, Drew Dilkens, declaró a EFE en febrero de este año que «la familia Moroun ha intentado desde el principio dificultar la construcción del nuevo puente para proteger sus intereses económicos».

«Una vez que el puente esté abierto, se calcula que entre el 60 % y el 70 % del tráfico actual del puente Ambassador lo absorba el puente Gordie Howe. Tendrá un impacto dramático e inmediato en el negocio del Ambassador», añadió.

El corredor Windsor-Detroit es una de las arterias económicas más importantes del mundo, ya que asume un 25 % de todo el tráfico comercial entre EE.UU. y Canadá. Por eso, el puente Ambassador fue, durante décadas, el cruce fronterizo más transitado, con un pico histórico de 12,7 millones de vehículos en 1999. EFE

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