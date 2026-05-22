Carney dice que Alberta es esencial para el futuro de Canadá ante propuesta de referendo

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Toronto (Canadá), 22 may (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó este viernes que la provincia de Alberta es «esencial» para el futuro de Canadá después de que en la noche del jueves, la jefa de Gobierno provincial, Danielle Smith, anunciase una consulta popular para decidir si se celebra un referendo de secesión.

En declaraciones a los medios en Ottawa, Carney, que es originario de Alberta, defendió un modelo de “federalismo cooperativo” y destacó las contribuciones históricas de la provincia al país.

«Como alguien que nació y se crió en Alberta, estoy orgulloso de ser de Alberta. Mi punto de vista es que el mejor lugar para Alberta es en Canadá, una Canadá que funciona, que es para lo que estamos trabajando», explicó, aunque también reconoció que «el país puede ser mejor» y se está trabajando con Alberta «para hacerlo mejor”.

En la noche del jueves, en un discurso televisado en toda la provincia, Smith anunció que el Gobierno provincial realizará en octubre una consulta para decidir si la provincia debe iniciar el proceso legal para convocar un referéndum vinculante sobre la separación de Canadá.

Smith reveló que la cuestión será: «¿Debe Alberta seguir siendo una provincia de Canadá o debería el Gobierno de Alberta iniciar el proceso legal requerido por la constitución canadiense para celebrar un referéndum provincial vinculante sobre si Alberta debería separarse de Canadá?».

Smith justificó la consulta señalando que cientos de miles de habitantes de Alberta quieren pronunciarse sobre la cuestión.

La convocatoria de la consulta popular se produce después de que el movimiento separatista de la provincia, un rico territorio que contiene algunos de los mayores yacimientos de petróleo del mundo, recogiese alrededor de 300.000 firmas para provocar la convocatoria de un referéndum secesionista.

La iniciativa popular fue anulada por los tribunales de la provincia, lo que impidió la celebración del referéndum por esa vía, porque los indígenas de Alberta no fueron consultados en un proceso que podría afectar a sus derechos constitucionales.

Smith, que desde que llegó al poder en 2022 ha facilitado el crecimiento del movimiento separatista, calificó la sentencia como «antidemocrática» y dijo que su Gobierno estudiaría la respuesta.

El anuncio de la consulta en octubre parece no haber contentado a nadie. El movimiento separatista de Alberta acusó a Smith de traicionar a muchos de los votantes de su partido, el Partido Conservador Unificado (PCU), que están a favor de la secesión.

Mientras, el Gobierno federal está intentando rebajar la tensión política. El ministro de Asuntos Intergubernamentales de Canadá, Dominic LeBlanc, afirmó en sus redes sociales que Ottawa «ha tomado nota» del discurso de Smith y que sigue trabajando en hacer Canadá un país más fuerte «en completa asociación con Alberta».

Según las encuestas, aunque solo entre un 25 % y un 30 % de la población de Alberta está a favor del referéndum y la separación, la cifra asciende hasta el 55 % entre los votantes del PCU. EFE

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