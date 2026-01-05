Carney expresa a Machado el apoyo de Canadá a una transición «liderada por venezolanos»

Toronto (Canadá), 4 ene (EFE).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, mantuvo este domingo una conversación con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, para expresarle el apoyo del país norteamericano a un proceso de transición «pacífico, negociado y liderado por venezolanos» en contraste con las recientes declaraciones del Gobierno de Donald Trump.

La Oficina del Primer Ministro de Canadá señaló en un comunicado que Carney transmitió a Machado el «inquebrantable apoyo» del país a un «proceso de transición pacífico, negociado y liderado por venezolanos que promueve la estabilidad y respete la voluntad democrática del pueblo venezolano».

Carney subrayó durante la conversación que «tal proceso debe estar anclado en el derecho soberano del pueblo venezolano a decidir y construir su propio futuro en una sociedad pacífica y democrática».

Tanto el primer ministro canadiense como Machado afirmaron que es «importante aprovechar esta oportunidad para la libertad, la democracia, la paz y la prosperidad en Venezuela».

La conversación entre Carney y Machado se produce un día después de que EE.UU. ejecutara una operación militar en Venezuela donde capturó al presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, en la que resultaron muertas decenas de personas, entre ellas 32 militares cubanos.

Tras la captura de Maduro y Flores, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Washington «va a gobernar» Venezuela, aunque este domingo, el secretario de Estado Marco Rubio matizó sus palabras y afirmó que las autoridades estadounidenses gestionarán «la dirección» del país a través de su influencia.

El sábado, Trump, que en ningún momento habló de la restauración de la democracia en Venezuela y se concentró en demandar la gestión de los recursos petrolíferos del país, también descartó que Machado pueda asumir la dirección de Venezuela porque, declaró, la líder opositora «no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país».

De forma similar se expresó Rubio al afirmar que «lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela».

Tanto Trump como Rubio sí han indicado que Washington puede trabajar con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que ha asumido de forma temporal el Gobierno del país suramericano. EFE

