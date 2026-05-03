Carney llega a Armenia para su primera cumbre de Comunidad Política Europea

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Ereván, 3 may (EFE).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, llegó hoy a Armenia para participar por primera vez en una cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que se celebrará el lunes, informaron medios locales.

En el aeropuerto de Zvartnots, Carney fue recibido por el vice primer ministro armenio, Tigrán Jachatrián.

Se trata la primera vez que un país no europeo participa en la CPE.

“Europa y Canadá son algo más que socios con ideas afines: juntos estamos construyendo una alianza global para defender la paz, la prosperidad compartida y el multilateralismo”, dijo previamente el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, en 2022, la CPE agrupa a medio centenar de países sin sustituir a ninguna organización, estructura o proceso ya existente.

La primera cumbre de la plataforma de coordinación europea se celebró en 2022, en Praga. EFE

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