Carney parte hacia la región del Indo-Pacífico para diversificar la economía canadiense

Toronto (Canadá), 26 feb (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, partió este jueves hacia la India, la primera escala de una gira por el Indo-Pacífico en la que también visitará Australia y Japón, para ampliar las relaciones comerciales de Canadá con la región.

La visita de Carney a la India, que se inicia oficialmente el viernes, supone el reinicio de las relaciones con el segundo país más poblado del mundo tras la grave crisis bilateral que se inició en septiembre de 2023 cuando Ottawa acusó a las autoridades de Nueva Delhi de estar implicadas en el asesinato de un disidente indio en suelo canadiense.

Posteriormente, el Gobierno canadiense relacionó a la India con intentos de injerencia en el sistema democrático del país, así como con una campaña de asesinatos y otros actos de violencia.

El miércoles, altos funcionarios canadienses señalaron a los medios de comunicación que la visita de Carney a la India, durante la que se reunirá con el primer ministro, Narendra Modi, solo se produce porque las autoridades canadienses están convencidas de que Nueva Delhi ya no está interviniendo de forma ilegal en Canadá.

«Si pensásemos que el Gobierno de la India estuviese interfiriendo activamente en el proceso democrático canadiense, probablemente no estaríamos realizando este viaje», afirmó el alto funcionario que habló con los medios de comunicación.

En la India, Carney visitará Bombay, el centro financiero del país, y Nueva Delhi. La visita de Carney es la primera de un primer ministro canadiense a la India desde 2018.

«Como una de las crecientes potencias económicas con un Producto Interior Bruto (PIB) de más de 4 billones de dólares, la India ofrece importantes oportunidades de asociación que beneficiarán tanto a los canadienses como a los indios», indicaron los funcionarios canadienses.

En concreto, Carney quiere posicionar a Canadá como proveedor de energía (petróleo, gas y uranio), minerales críticos y productos agrícolas para abastecer la economía india.

Tras la India, Carney se desplazará a Australia para reunirse con el primer ministro, Anthony Albanese. Carney visitará Sídney del 3 al 5 de marzo y Canberra del 5 al 6 de marzo en lo que será la primera visita de un primer ministro canadiense al país austral desde 2007.

Carney, que pronunciará un discurso en el Parlamento australiano en el que reafirmará el compromiso de Canadá como socio estratégico en el Pacífico, tiene como objetivo profundizar la relación en materia de defensa con Australia.

La parte final de la gira se realizará en Japón, donde Carney «posicionará a Canadá como un socio dispuesto a contribuir a la seguridad económica japonesa».

En Tokio, Carney se reunirá con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, así como con líderes económicos «para fomentar nuevas inversiones y acelerar nuevos acuerdos». EFE

