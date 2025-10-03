Carney tratará con Trump en Washington la relación comercial de Canadá y EE.UU.

Toronto (Canadá), 3 oct (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, viajará el 6 y 7 de octubre a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, cuando las negociaciones comerciales entre los dos países parecen estancadas.

La Oficina del Primer Ministro canadiense señaló en un comunicado que la «visita de trabajo» se centrará en «prioridades comunes en una nueva relación económica y de seguridad» entre los dos países.

EE.UU., Canadá y México han iniciado el proceso para revisar en 2026 el tratado comercial norteamericano T-MEC. Tanto Canadá como México han expresado su deseo de mantener el acuerdo trilateral.

Carney llegó al poder en abril de este año con la promesa de transformar las relaciones económicas y en materia de seguridad con Washington tras la decisión de Trump de imponer aranceles a las exportaciones canadienses y expresar su deseo de anexar Canadá.

El Gobierno canadiense impuso aranceles en represalia por los gravámenes del Gobierno de Trump, el único país junto con China que adoptó la medida, e inició negociaciones comerciales con Washington.

Pero tras meses de conversaciones, una visita de Carney a Washington en mayo y otra reunión bilateral durante la cumbre del G7 en junio, EE.UU. mantiene sus aranceles a exportaciones canadienses como el acero, el aluminio y la energía mientras que Ottawa ha cancelado sus gravámenes de represalia.

El jueves, el ministro responsable de las relaciones comerciales entre Canadá y EE.UU., Dominic LeBlanc, justificó la decisión de Ottawa de eliminar los aranceles porque el otro socio norteamericano, México, nunca tomó represalias contra Washington.

«Ha llegado el momento ahora, a la espera de la revisión del T-MEC, de asegurarnos de que no estamos en una posición diferente a la de nuestros socios mexicanos», afirmó LeBlanc.

Los partidos de la oposición llevan semanas acusando a Carney de haber fracasado en sus intentos de llegar a un acuerdo con Trump y han señalado incluso que las represalias comerciales han sido contraproducentes. EFE

