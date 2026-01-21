Carney y Rutte se comprometen a la «soberanía e integridad» de Dinamarca y Groenlandia

1 minuto

Davos/Toronto (Canadá), 21 ene (EFE).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se comprometieron con la «soberanía e integridad territorial de Dinamarca, incluida Groenlandia» durante una reunión que mantuvieron este miércoles en los márgenes del Foro de Davos.

La Oficina del Primer Ministro de Canadá señaló en un comunicado que durante la reunión, Carney y Rutte «subrayaron que las decisiones sobre el futuro de Groenlandia las tienen que tomar Groenlandia y Dinamarca».

Aunque el texto no menciona de forma explícita a EE.UU. y el presidente Donald Trump, los dos líderes calificaron como una «prueba» la situación a la que se enfrenta la alianza militar, ante los intentos de Washington de adquirir Groenlandia.

Carney y Rutte «resaltaron que la primera respuesta a esta prueba debe ser conseguir la seguridad del Ártico, incluida la aceleración de nuevas inversiones en el flanco noroccidental de la Alianza».

El líder canadiense recordó a Rutte que Canadá está en el proceso de cuadriplicar su gasto en defensa durante las próximas décadas, incluido el reforzamiento de la soberanía del país sobre sus regiones árticas.

Los dos líderes también trataron durante su reunión la situación en Ucrania, las conversaciones de paz y reiteraron la importancia del apoyo de la OTAN para el progreso de la paz y la seguridad en el país que sufre la invasión rusa. EFE

