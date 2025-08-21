Carney y Trump tratan como reforzar la paz y seguridad en Ucrania y Europa

Toronto (Canadá), 21 ago (EFE).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron este jueves por teléfono sobre cómo «reforzar el liderazgo» del mandatario estadounidense «para apoyar una paz y seguridad duraderas en Ucrania y Europa».

La Oficina del Primer Ministro canadiense señaló en un comunicado que, además de la situación en Ucrania, los dos líderes conversaron sobre «los actuales desafíos comerciales, las oportunidades y las prioridades compartidas en el marco de una nueva relación económica y de seguridad entre Canadá y Estados Unidos».

El lunes, Trump se reunió en Washington con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos para tratar el diseño de un proceso de paz.

Aunque no estuvo presente en la reunión, el primer ministro canadiense participó el martes en la reunión virtual que mantuvieron los líderes de la Unión Europea (UE) para compartir información sobre la cumbre en Washington.

Tras reunirse con sus homólogos europeos, Ottawa dijo que los líderes aplaudieron «la disposición de EE.UU. a ofrecer garantías de seguridad para respaldar una paz y una seguridad duraderas en Ucrania y en Europa».

La conversación telefónica de este jueves entre Carney y Trump se produce también el mismo día en que los responsables diplomáticos de los dos países, Anita Anand por Canadá y Marco Rubio por EE.UU., se reunieron en Washington para tratar, entre otros temas, la invasión rusa de Ucrania, la guerra en la Franja de Gaza y la seguridad en Haití. EFE

