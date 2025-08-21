The Swiss voice in the world since 1935

Carney y Trump tratan como reforzar la paz y seguridad en Ucrania y Europa

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Toronto (Canadá), 21 ago (EFE).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron este jueves por teléfono sobre cómo «reforzar el liderazgo» del mandatario estadounidense «para apoyar una paz y seguridad duraderas en Ucrania y Europa».

La Oficina del Primer Ministro canadiense señaló en un comunicado que, además de la situación en Ucrania, los dos líderes conversaron sobre «los actuales desafíos comerciales, las oportunidades y las prioridades compartidas en el marco de una nueva relación económica y de seguridad entre Canadá y Estados Unidos».

El lunes, Trump se reunió en Washington con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos para tratar el diseño de un proceso de paz.

Aunque no estuvo presente en la reunión, el primer ministro canadiense participó el martes en la reunión virtual que mantuvieron los líderes de la Unión Europea (UE) para compartir información sobre la cumbre en Washington.

Tras reunirse con sus homólogos europeos, Ottawa dijo que los líderes aplaudieron «la disposición de EE.UU. a ofrecer garantías de seguridad para respaldar una paz y una seguridad duraderas en Ucrania y en Europa».

La conversación telefónica de este jueves entre Carney y Trump se produce también el mismo día en que los responsables diplomáticos de los dos países, Anita Anand por Canadá y Marco Rubio por EE.UU., se reunieron en Washington para tratar, entre otros temas, la invasión rusa de Ucrania, la guerra en la Franja de Gaza y la seguridad en Haití. EFE

jcr/asb/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR