Carone, exjefe de gabinete de exalcalde Eric Adams, acusado por presunta trama de sobornos

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Nueva York, 24 jun (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este miércoles a Frank Carone, exjefe de gabinete del alcalde de Nueva York Eric Adams, a su hermano, y a otras dos personas de una presunta trama de sobornos relacionada con la adjudicación de un contrato para un albergue de inmigrantes en la ciudad.

Carone, su hermano Anthony Carone, Crystal Chen y Yan Po Zhu fueron detenidos por el FBI y están acusados en una imputación de 13 cargos presentada ante la corte federal del distrito Este de Nueva York, que incluye delitos de fraude, soborno, blanqueo de capitales, obstrucción a la justicia y fraude fiscal.

«Los acusados ​​participaron en una trama de sobornos para obtener un contrato para un albergue de migrantes por valor de millones de dólares de una agencia municipal financiada en parte con miles de millones de dólares federales», indicó la fiscalía federal en un comunicado.

Frank Carone y su hermano Anthony, de 56 y 54 años, ambos abogados, también están acusados ​​de evadir impuestos sobre las ganancias de dicha trama.

De acuerdo con los documentos judiciales, en 2022 los acusados llevaron a cabo un plan para aprovechar la crisis migratoria que afrontó la ciudad cuando la llegada de miles de inmigrantes desbordó la capacidad de los albergues municipales y obligó a la Alcaldía a recurrir a hoteles para su alojamiento.

El Departamento de Servicios Sociales (DSS) revisó propuestas de hoteles locales y elevó recomendaciones a la Alcaldía, en el marco de un sistema financiado en parte con aproximadamente 1.800 millones de dólares en subvenciones federales recibidas en 2022.

La acusación sostiene que Carone habría aceptado sobornos por un total de 120.000 dólares de Zhu y Chen a cambio de facilitar la adjudicación de un contrato multimillonario para que el hotel Microtel, propiedad de Zhu y gestionado por Chen, fuera utilizado como albergue para inmigrantes.

Carone usó su cargo oficial para mediar a favor del hotel y el contrato fue otorgado por 6,8 millones de dólares a pesar de que el DSS lo había rechazado repetidamente como un lugar adecuado, según la fiscalía.

La acusación indica además que para ocultar los sobornos, Zhu y Chen los depositaron en una cuenta bancaria controlada por Anthony Carone a nombre de su bufete. Estos sobornos se mezclaron con los honorarios legales de otros clientes que Frank Carone le había derivado mientras ejercía como Jefe de Gabinete.

Ninguno de los acusados declaró esos ingresos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) en sus declaraciones fiscales iniciales de 2022.

La acusación añade que, tras conocerse la investigación federal, los Carone habrían falsificado pruebas para presentar los pagos como supuestos préstamos personales para ocultar los sobornos. EFE

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