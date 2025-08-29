Carrasquilla afirma que no desaprovechará la convocatoria con Panamá

2 minutos

Ciudad de México, 29 ago (EFE).- Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla, volante panameño de Pumas UNAM, dijo este viernes que está listo para cumplir con la exigencia que representa jugar con la selección de su país en las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

«Representar a Panamá siempre es un orgullo, estoy muy feliz y más de estar en esta clasificación final para jugarse el pase al Mundial, me llena de exigencia. Siempre es un objetivo estar ahí y espero cumplir», afirmó el jugador en conferencia de prensa.

Carrasquilla había quedado fuera de la convocatoria de junio pasado para los juegos de eliminatoria ante Belice y Nicaragua y los de la Copa Oro, debido a una lesión muscular en la pierna izquierda que arrastraba por su participación con su equipo de la liga mexicana.

Una vez recuperado, el centrocampista fue anunciado el pasado jueves como uno de los 22 convocados por el seleccionador Thomas Christiansen, para el inicio de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf en la que Panamá se medirá con Surinam, el 4 de septiembre, y con Guatemala el día 8 de ese mes.

Sobre el mal paso que vive Pumas en el Apertura 2025, en el que marcha en el decimotercer puesto con seis puntos, Carrasquilla agregó que el equipo pasa por un proceso en el que tarde o temprano empezarán a jugar bien, a ganar y competir de tú a tú a los poderosos.

«Para lograr un título y cumplir objetivos hay que ganarle a los grandes. Más que plantearnos hablar, nosotros estamos en el proceso de que esto funcione para que podamos ganarle a cualquier equipo. Eso es parte del proceso. No podemos encerrarnos en que no sacamos los tres puntos», concluyó.

En la séptima jornada del torneo, Pumas UNAM recibirá al Atlas el próximo domingo. EFE

as/rcg/car