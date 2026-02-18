Carrera contrarreloj para encontrar a nueve esquiadores desaparecidos en avalancha en EEUU

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 18 feb (EFE).- Rescatistas afrontan este miércoles una carrera contrarreloj para hallar con vida a nueve esquiadores que desaparecieron tras una avalancha ocurrida el martes en una zona turística del norte de California, que ha sido azotada por una tormenta durante varios días.

La avalancha se reportó al mediodía del martes en la zona de Castle Peak, en la Sierra Nevada, cerca al lago Tahoe.

Los esquiadores pertenecían a un grupo de 15 personas, incluidos cuatro guías, que quedaron atrapado por la nieve.

Seis personas sobrevivieron y fueron rescatadas anoche, de las cuales al menos dos tuvieron que ser llevadas al hospital por heridas.

Inicialmente el Departamento del Alguacil del condado de Nevada informó de que eran 16 las personas que habían sido afectadas por la avalancha, pero tras el rescate inicial rebajó el número a quince.

Las condiciones meteorológicas han dificultado el rescate y la búsqueda de los desaparecidos.

El incidente podría convertirse en una de las avalanchas más mortíferas en Estados Unidos en décadas si no son encontrados con vida los esquiadores.

Antes del incidente, el Centro de Avalanchas de la Sierra había emitido una alerta de avalancha que se extendió hasta esta mañana.

El centro registró de 60 a 90 centímetros de nieve nueva entre el lunes y el martes en esa región.

Varias tormentas azotan California con intensas lluvias y gran acumulación de nieve en las alturas. Este miércoles, las autoridades del condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles, informaron sobre un muerto por las lluvias que azotan el sector. EFE

amv/rf