Cuando Frauenfeld se transforma en maratón 20 de noviembre de 2017 - 14:38 Típicamente suiza, la carrera militar de Frauenfeld tuvo lugar el pasado fin de semana. Considerada como la reina de las carreras militares, la prueba de Frauenfeld (Turgovia) se desarrolla a lo largo de 42,2 kilometros, aunque también existe una versión 'junior' de 21. Los participantes deben llevar una vestimenta de asalto, así como un peso de por lo menos 6,2 kilos, incluida una mochila y un fusil. Sin embargo, pueden emplear calzado deportivo. La primera versión de la Frauenfeld tuvo lugar en 1934. La distancia del recorrido y du desnivel (520 metros) la hacen la carrera militar más difícil.