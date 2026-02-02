Carrera solidaria en Guatemala impulsa lucha contra la desnutrición

Ciudad de Guatemala, 2 feb (EFE).- Cientos de atletas participaron en una carrera organizada por la iniciativa privada Guatemaltecos por la Nutrición, un proyecto altruista que desde hace más de tres años busca erradicar la desnutrición en el país centroamericano.

El evento deportivo tuvo lugar el domingo por la mañana en Ciudad de Guatemala con la participación de más de 1.500 atletas que formaron parte de la carrera solidaria.

«Sobrepasamos la meta de participación y eso nos hace sentir muy orgullosos de todos los guatemaltecos que hoy quieren conocer más acerca de la situación tan difícil que vivimos en Guatemala que es la desnutrición», contó a EFE Alejandra Quezada, jefa de operaciones de Guatemaltecos por la Nutrición.

El proyecto, una iniciativa de la firma Castillo Hermanos, empezó hace poco más de tres años y opera en el departamento (provincia) de Huehuetenango, con acciones que buscan atacar la desnutrición en la región.

De acuerdo a la organización, la desnutrición aguda se ha reducido a menos del uno por ciento en las comunidades de Huehuetenango donde opera la iniciativa.

Quezada valoró la importancia de la carrera organizada el domingo, ya que le permite a la población guatemalteca «conocer sobre el programa en el que trabajamos día a día» en busca de erradicar la desnutrición, que según cálculos oficiales afecta a uno de cada dos niños en Guatemala.

De igual manera, explicó que la realización del evento deportivo les brinda la oportunidad de mostrar en Ciudad de Guatemala los campamentos adaptados en Huehuetenango para auxiliar a la población en riesgo de desnutrición.

Desde 2022, la iniciativa ha implicado una inversión de 15 millones de dólares y se implementa con un enfoque integral en Huehuetenango, específicamente en los municipios de La Libertad, Cuilco, La Democracia, Santa Eulalia y San Pedro Soloma.

El proyecto altruista opera con varias unidades móviles, denominadas Nutrimóviles, con tecnología de alta gama para reforzar en la región los servicios de salud, nutrición y desarrollo infantil.

Como parte del evento, el día previo, el sábado 31 de enero, se presentaron seis nuevas unidades móviles (cuatro laboratorios y dos clínicas) que se sumarán al programa. Estas unidades, con mejoras en diseño y equipamiento, reforzarán los servicios de salud, nutrición y desarrollo infantil en zonas de difícil acceso de Huehuetenango.

Por su parte, Diego Monzón Fuentes, subdirector técnico de Guatemaltecos por la Nutrición, manifestó su satisfacción por la «afluencia» en la carrera. «Lo que sigue es la replicabilidad y expansión de este programa», concluyó. EFE

