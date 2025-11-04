Cartagena de Indias será la primera beneficiaria del plan piloto del BID para las ciudades

Río de Janeiro, 4 nov (EFE).- El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, anunció este martes que la ciudad colombiana de Cartagena de Indias será la primera beneficiaria del programa piloto por el que creó una línea de crédito de 1.000 millones de dólares para ciudades y regiones.

«Algunas ciudades lo hacen más rápido que otras (presentar proyectos para obtener financiación). La primera en hacerlo fue Cartagena y le daremos los recursos», aseguró el presidente del BID durante la Cumbre Mundial de Alcaldes, que concluye el miércoles en Río de Janeiro.

Goldfajn invitó a las ciudades y regiones que participan en la Cumbre, uno de los eventos previos a la conferencia climática COP30 que Brasil albergará a partir de la próxima semana en la ciudad amazónica de Belém, a presentar proyectos que puedan ser atendidos por esta nueva línea, lanzada en julio pasado.

Explicó que, además de financiación, el plan piloto ofrece apoyo técnico para que las ciudades y regiones puedan poner en ejecución proyectos ya probados con éxito por otros gobiernos regionales o locales.

«En el BID apoyamos a las ciudades con financiación directa, con asistencia técnica para convertir planes en proyectos viables, con redes regionales para compartir conocimiento y con programas como ‘Preparados y Resilientes en las Américas’ para que se preparen para las emergencias y consigan gestionar los riesgos», dijo.

Según el brasileño, el futuro de la resiliencia depende de los dirigentes locales y por eso los alcaldes son esenciales en el proceso.

«Estoy encantado de unirme a alcaldes de todo el mundo en la Cumbre Mundial de Alcaldes en Río de Janeiro. Las ciudades están en la primera línea del desarrollo y la resiliencia, especialmente en América Latina y el Caribe, donde más del 80 % de la población vive en zonas urbanas», afirmó.

El ‘BID para Ciudades y Regiones’, un programa piloto pionero de cinco años, permitirá a ciudades, estados y regiones de América Latina y el Caribe acceder a préstamos para obras de infraestructura, desarrollo urbano y prestación de servicios que puedan promover un crecimiento sostenible.

En la fase piloto, según el BID, se aprobarán inicialmente unos diez proyectos individuales que demuestren tener un alto impacto en el desarrollo y potencial para atraer financiación del sector privado.

Goldfajn dijo que el BID quiere ayudar a las ciudades a prepararse para enfrentar los desastres naturales.

«Tengo una posición muy enfocada en los alcaldes porque ellos son la línea de frente cuando hay que atender los desafíos pero también son las línea que atiende a los ciudadanos. Mi objetivo es ayudarlos a que puedan entregar más proyectos y que estén preparados para los desastres», dijo. EFE

