Cartaginés sube al liderato y consolida su buen momento en el fútbol costarricense

2 minutos

San José, 14 sep (EFE).- El Cartaginés, dirigido por el entrenador argentino Andrés Carevic, subió este domingo al liderato del torneo Apertura del fútbol de Costa Rica tras conseguir una valiosa victoria 0-2 frente a San Carlos, que le permite consolidar su buen momento.

Los cartagineses son líderes del campeonato con 14 unidades, mientras que en la segunda casilla se ubica Pérez Zeledón con la misma cantidad y tercero es Liberia también con los mismos puntos. En la cuarta posición está Saprissa con 13 unidades y Alajuelense quinto con 13 puntos.

Los comandados por Carevic abrieron el marcador de forma temprana, en el minuto 5, con un gol de Suhander Zúñiga tras un error en la salida del portero. El triunfo fue sellado en el minuto 89 con un cabezazo de Marcelo Pereira tras un tiro libre.

Con este resultado, el Cartaginés suma su segunda victoria consecutiva y extiende a cuatro partidos su racha sin recibir goles.

Por su parte, el Saprissa, orientado por Vladimir Quesada, rompió su seguidilla de malos resultados al vencer por 3-1 a Guadalupe, último del torneo, en un partido donde los saprissistas lograron mostrar mayor contundencia ofensiva.

El delantero Orlando Sinclair fue figura con un doblete. Primero abrió el marcador al minuto 10′ con un cabezazo tras un tiro de esquina y amplió la ventaja al minuto 36′.

Aunque Guadalupe descontó en el minuto 59 con un penal ejecutado por Joao Maleck, Saprissa reaccionó rápidamente y Kenay Myrie selló el triunfo en el 68 con un remate desde fuera del área para el 3-1 definitivo.

En otro partido de la jornada, el vigente campeón Herediano, cuyo técnico es Hernán Medford, volvió a dejar puntos en el camino al empatar 0-0 ante Sporting en casa, sumando su segundo partido consecutivo sin victoria.

El Sporting, penúltimo en la tabla con cinco unidades, logró neutralizar al equipo de Medford gracias a su solidez en defensa y una destacada actuación del portero Leonel Moreira.

El Herediano alcanza los 12 puntos y se ubica en la sexta posición.

La octava fecha se completó con el triunfo por 2-0 del Alajuelense contra el Liberia y el empate 1-1 del Pérez Zeledón con el Puntarenas.

El Torneo Apertura se compone de una primera fase de 18 jornadas, de la cual los cuatro primeros lugares se clasificarán para las semifinales. EFE

mjb/laa