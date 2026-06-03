Cartas inéditas encontradas en Chile nutren la nueva biografía del poeta Miguel Hernández

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Jaén (España), 3 jun (EFE).- Un conjunto de cartas inéditas, localizadas en Chile, nutren la nueva biografía del poeta español Miguel Hernández: «Un poeta en la Historia. Vida de Miguel Hernández», escrita por el historiador y periodista Mario Amorós y presentada este miércoles en Jaén (sur).

En el libro, publicado en Ediciones Akal, Amorós desvela archivos hasta ahora desconocidos y publicados por primera vez, como la documentación del Fondo Documental Germán Vergara Donoso, del Archivo Nacional de Chile, con más de 4.000 páginas que relatan los tres últimos años de vida del autor de ‘Viento del pueblo’.

En ese archivo, Amorós localizó once nuevas cartas inéditas que el poeta dirigió al diplomático chileno Germán Vergara Donoso para pedirle su ayuda e intercesión para la anulación de su condena a muerte.

Miguel Hernández, destacado defensor de la república española, fue condenado a muerte en 1940 por un tribunal franquista, tras el fin de la guerra civil (1936-1939).

Destaca una carta de abril de 1942 en la que la esposa de Miguel Hernández, Josefina Manresa, narraba de manera descarnada las circunstancias del fallecimiento del poeta en marzo de ese año en la cárcel.

«Más que otra cosa, lo que hicieron con él fue asesinarlo. Le dieron una muerte lenta y dolorosa, sistema muy peculiar en esta gente sin entrañas e inhumana», escribía Josefina Manresa.

Se trata de la primera biografía de Miguel Hernández escrita por un historiador, para lo que recurrió a numerosos archivos y publicaciones científicas de varios países.

Amorós también se apoyó en el Legado Literario depositado en el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación Provincial (que pagó tres millones de euros en 2013 por el legado perteneciente a los descendientes del poeta) y también en el Museo Miguel Hernández-Josefina Manresa de Quesada (Jaén).

Otro de los capítulos aborda la estancia del poeta en Jaén (sur), «en la patria de los olivos», a donde llegó en marzo de 1937.

Tras contraer matrimonio con Josefina Manresa en un juzgado de Orihuela (Alicante, este), la pareja se instaló en Jaén, y en esta provincia el poeta trabajó en los dos periódicos editados en plena Guerra Civil por el Partido Comunista, ‘Venceremos’ y ‘Frente Sur’, que se convirtió en altavoz del Frente Sur.

La biografía de Mario Amorós también rescata el documento de la dictadura donde se reconoció que se le había condenado a muerte por «hechos de escasa trascendencia», así como su intercambio epistolar con el ministro franquista Rafael Sánchez Mazas.

Mario Amorós, periodista y doctor en Historia, es biógrafo, entre otras personalidades de Salvador Allende, Víctor Jara, Pinochet o Pablo Neruda. EFE

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