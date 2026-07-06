Carter De Haven III, productor de ‘Hossiers’, muere a los 94 años

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Los Ángeles (EE.UU.), 6 jul (EFE).- El productor estadounidense Carter De Haven III, responsable de títulos como ‘Hossiers’ y quien dio la primera oportunidad en cine a Harrison Ford, murió a los 94 años, informó este lunes The Hollywood Reporter.

De Haven falleció el viernes en el Centro Médico UCLA West Valley, en el condado de Los Ángeles, según informó su hijo al medio especializado.

Nacido en Los Ángeles el 16 de febrero de 1932, Carter De Haven perteneció a una familia de larga tradición en el cine.

En la industria, sus abuelos, Carter De Haven y Flora Parker, eran conocidos como pareja como el «Sr. y la Sra. de Haven» y aparecieron en filmes como ‘Twin Beds’ o ‘The Panic’s On’.

Su abuelo trabajó junto a Charlie Chaplin como ayudante de dirección y producción en cintas como ‘Tiempos modernos’ o ‘El Gran Dictador’.

Además, su padre, Carter De Haven Jr., fue asistente de productor de cintas como ‘Picnic’ y ‘The Caine Mutiny’, mientras que su tía, Gloria DeHaven fue parte de musicales de MGM como ‘Thousands Cheer’ o ‘Three Little Words’.

De Haven trabajó como director de fotografía, ayudante de dirección y posteriormente comenzó a producir películas entre las que también destacan títulos como ‘Dead Heat on a Merry-Go-Round’ de Bernard Girard, que marcó el debut en cine de Harrison Ford; ‘Ulzana’s Raid’ de Robert Aldrich o ‘Hoosiers’ de David Anspaugh y protagonizada por Gene Hackman. EFE

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