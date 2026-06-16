Casa África y el Museo del Prado colaboran para formar a periodistas culturales africanos

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Nairobi, 16 jun (EFE).- El organismo público español Casa África y el Museo del Prado de Madrid, una de las mayores pinacotecas del mundo, han colaborado por primera vez para formar a periodistas culturales en el continente africano, una iniciativa que se ha plasmado en un taller celebrado en Lagos (Nigeria).

Según un comunicado remitido este martes a EFE por Casa África, el taller, titulado «Nuevas narrativas y comunicación singular en el periodismo cultural», reunió los pasados 10 y 11 de junio a 36 periodistas nigerianos especializados en artes y cultura en el Museo Yemisi Shyllon (YSMA), de la Universidad Pan-Atlántica de Lagos.

En una formación organizada conjuntamente con la Embajada de España en Nigeria, el seminario sirvió como espacio de debate sobre la adaptación de los relatos culturales locales a las dinámicas de consumo de información en el entorno digital.

La formación se estructuró en torno a una premisa central: la necesidad de que museos e instituciones culturales evolucionen de su función tradicional de meros espacios de conservación hacia un papel más activo en la construcción de relatos.

En un mundo marcado por la «economía de la atención», los ponentes subrayaron la importancia de incorporar herramientas narrativas y estrategias para contar historias con el fin de reforzar la conexión con el público.

Según el comunicado, el director de Comunicación del Museo del Prado, Carlos Chaguaceda, incidió en que «el valor de las colecciones ya no es suficiente por sí solo» y hay que «articular discursos que generen identificación y vínculo emocional con las audiencias».

El Prado destacó como ejemplo de cómo una institución puede ampliar su alcance a través de las estrategias de comunicación.

Con 3,5 millones de visitantes anuales -dato de 2025- y una comunidad digital que supera los cinco millones de seguidores en redes sociales, el Prado ha consolidado un plan que combina presencia física y digital.

«Comunicación singular»

Chaguaceda planteó también la conveniencia de superar la cobertura centrada exclusivamente en la agenda de eventos para avanzar hacia modelos de «comunicación singular».

Con ese enfoque, el periodista asume un papel interpretativo, centrado en dotar de significado a las experiencias culturales y en conectar las manifestaciones artísticas con realidades sociales más amplias como la memoria, la identidad o la migración desde perspectivas locales.

Por su parte, el director del YSMA, Jess Castellote, desmitificó los «mecanismos ocultos» del valor, la validación y la narración en el mundo del arte, según indicó ese museo nigeriano en otro comunicado.

«Un ecosistema cultural saludable requiere un periodismo informado y comprometido. Los museos preservan e interpretan la cultura, pero los periodistas contribuyen a amplificar esos diálogos en la esfera pública», señaló Castellote.

El foro incluyó, asimismo, una reflexión sobre el impacto de la tecnología en el periodismo cultural, con especial atención al uso de la inteligencia artificial, y concluyó con la idea de que el desarrollo de nuevas competencias narrativas y tecnológicas puede contribuir a mejorar la cobertura cultural en el contexto africano.

Casa África es un consorcio conformado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene su sede en esta ciudad.

Este organismo público colabora con la diplomacia española para promover los intercambios culturales, sociales y económicos con los países de África. EFE

pa/fpa

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