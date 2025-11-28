Casa Amèrica Catalunya lleva el festival KM Amèrica a la Feria del Libro de Guadalajara

Guadalajara (México), 28 nov (EFE).- Casa Amèrica Catalunya aterriza en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como parte de la programación de Barcelona invitada de honor con seis actividades, entre ellas el festival KM Amèrica por primera vez fuera de la capital catalana.

La programación de Casa Amèrica Catalunya abarca el mundo de las letras, la música, las artes escénicas y las realidades sociales y políticas.

El programa, que empieza el 30 de noviembre y se alarga hasta el 7 de diciembre, incluye la exposición ‘Atlánticas. Una historia de librerías, libros y libreras’; la presentación del libro ‘Jaume Nunó. Más allá del himno nacional mexicano’; la mesa redonda ‘Democracia: combate o debate’; la conferencia con música en directo ‘Breve historia de la literatura latinoamericana en Barcelona’; y la obra de teatro ‘Isla partida’.

También ha organizado la mesa redonda ‘Festival KM Amèrica. Del kilómetro al cronómetro’, donde se presentará un festival que se ha convertido ya en una insignia de la literatura latinoamericana en Barcelona.

El Teatro Experimental de Jalisco acogerá la obra ‘Isla partida’, adaptación teatral del libro de la escritora mexicana Daniela Tarazona, ganador del Premio Narrativas a Escena 2024.

Los escritores Juan Pablo Villalobos, Cristina Rivera Garza, Nona Fernández, Leonardo Padura y Jorge Volpi, el investigador Cristian Canton y la filósofa Sira Abenoza son algunos de los nombres que participarán en los diálogos. EFE.

