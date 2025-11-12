Casa Blanca: datos de inflación y empleo de octubre en EEUU podrían no publicarse nunca

Washington, 12 nov (EFE).- Los datos de inflación y empleo en Estados Unidos correspondientes a octubre, claves para entender la marcha de la economía estadounidense, podrían no ser publicados nunca, señaló este miércoles la Casa Blanca, después de que el cierre del Gobierno federal obligara a aplazar su difusión.

«Es posible que los demócratas hayan dañado permanentemente el sistema estadístico federal, ya que probablemente nunca se publiquen los informes del IPC (Índice de Precios de Consumo) y de empleo de octubre», dijo en rueda de prensa la portavoz del Gobierno de Donald Trump, Karoline Leavitt. EFE

