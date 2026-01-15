Casa Blanca: Trump mantiene opinión de que Machado no tiene apoyos para liderar Venezuela

Washington, 15 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su opinión de que la líder opositora María Corina Machado, con quien se reúne este jueves en la Casa Blanca, no tiene los apoyos suficientes en el país para liderar una transición en Venezuela, según la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

Preguntada sobre si Trump había cambiado de postura sobre la Premio Nobel de la Paz, Leavitt advirtió que la del mandatario hizo «una evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional».

«En este momento, su opinión sobre ese asunto no ha cambiado», dijo la vocera en una rueda de prensa. EFE

