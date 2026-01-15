Casa Blanca define a María Corina Machado como una «voz valiente» para muchos venezolanos

Washington, 15 ene (EFE).- La Casa Blanca calificó a la líder opositora de Venezuela y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien está reunida este jueves con el presidente, Donald Trump, como «una voz notable y valiente» para muchos venezolanos.

«Sé que el presidente esperaba con interés esta reunión y que confiaba en que sería una buena y positiva conversación con la señora Machado, quien es realmente una voz notable y valiente para muchas personas en Venezuela. Así que el presidente espera, obviamente, hablar con ella sobre la realidad en el país», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa. EFE

