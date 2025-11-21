Casa Blanca demoniza inmigrantes al acusarlos de «traer su ganado» enfermo, dicen expertos

Ana Milena Varón

Los Ángeles (EE.UU.), 21 nov (EFE).- El Gabinete del presidente Donald Trump ha profundizado en las últimas semanas la demonización de los inmigrantes, a los que ha acusado de traer consigo al país vacas infectadas, en una narrativa falsa para ocultar sus desaciertos en la economía, advierten expertos a EFE.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, ha sido el último en cargar contra los indocumentados, tras afirmar en una entrevista con FOX que el aumento del precio de la carne de res en EE.UU. se debe a que los inmigrantes introducen ganado enfermo a través de la frontera.

“Debido a la inmigración masiva, una enfermedad que habíamos erradicado en Norteamérica se ha extendido desde Sudamérica, ya que estos migrantes trajeron consigo parte de su ganado”, dijo tras ser preguntado por informes que indican que el precio de la carne de res podría alcanzar los 10 dólares por libra (algo menos de medio kilo) el próximo año.

Bessent trató de justificar sus palabras argumentando que EE.UU. ha tenido que cerrar la frontera a la carne de res mexicana debido a los contagios del gusano barrenador.

Las redes sociales se han llenado de memes que ilustran a indocumentados tratando de pasar reses sobre el muro fronterizo, en referencia a las palabras de Bessent.

También le dieron material al caricaturista mexicoestadounidense Lalo Alcaraz para compartir una mordaz crítica a Trump y su actual gabinete.

“Tengo que decirle a Bessent que las vacas son más fáciles de transportar hacía EE.UU. porque caben perfectamente dentro de una tortilla, con una salsa y cebollita”, dijo a EFE el artista, que plasmó su descontento en un dibujo.

Una narrativa «peligrosa»

Para Ricardo Valencia, profesor de la Universidad Estatal de California Fullerton, el mensaje de Bessent continúa de «manera peligrosa» la narrativa antiinmigrante alentada por Trump.

“Es una ficción muy bien elaborada que perpetúa la demonización de inmigrantes que le ha funcionado muy bien al republicano cuando quiere desviar la atención de los votantes”, dice a EFE el catedrático.

Valencia cree que el exabrupto del secretario del Tesoro busca justificar el alto costo de vida que ha desatado el descontento entre los votantes.

El último sondeo de Ipsos y Reuters le da la razón al profesor, pues solo el 26 % de los encuestados entre el 14 al 17 de noviembre cree que Trump está manejando adecuadamente el coste de la vida.

Culpables por la falta de casas

Bessent no ha sido el único en achacar a los indocumentados los problemas económicos del país: la semana pasada el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, dijo también en FOX que el aumento de la inmigración indocumentada ha disparado los precios de las casas.

“Muchos jóvenes dicen que la vivienda es demasiado cara. ¿Por qué? Porque hemos inundado el país con 30 millones de inmigrantes ilegales”, declaró el vicepresidente en la entrevista, en la que elevó sin pruebas el número de inmigrantes sin estatus que vive en EE.UU.

Vance aseguró que los indocumentados estaban “ocupando casas que por derecho deberían pertenecer a los ciudadanos estadounidenses” en un momento en que el país “no está construyendo suficientes viviendas nuevas”.

Según el profesor Valencia, Vance“está tratando de repetir la narrativa de la ultraderecha en Canadá e Inglaterra, donde el Estado tiene un mayor control de las viviendas de interés social que se ofrecen al mercado, algo que en EE.UU. no sucede”.

Por su parte, Miguel Tinker Salas, profesor retirado del Pomona College, advierte de que las deportaciones masivas de las que se vanaglorió Vance y que ayudarían en el combate de la escasez de vivienda tendrían el efecto contrario debido a la falta de mano de obra en la construcción.

«El objetivo (de esta narrativa) es reunificar a la base que está fracturada por el alto coste de la vida y escándalos como los de Jeffrey Epstein», agrega el catedrático.

Tanto para Alcaraz como para Valencia es necesario que la comunidad inmigrante denuncie y desmienta esta clase de narrativa.

“Aunque se crea que es tiempo perdido, no podemos quedarnos callados. Es nuestro deber contestar y dejar ver que las dos acusaciones son falsas, y que ambos (Bessent y Vance) desconocen la inmigración”, sentenció el catedrático. EFE

