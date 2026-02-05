Casa Blanca insiste en que EE.UU. y Cuba están negociando y exige prudencia a La Habana

Washington, 5 feb (EFE).- La Casa Blanca insistió este jueves en que EE.UU. y Cuba están en negociaciones, una declaración que el Gobierno de Miguel Diaz-Canel sigue negando, e instó a La Habana a realizar declaraciones «prudentes».

«Como ya he reiterado, el presidente (Donald) Trump siempre tiene voluntad de apostar por la diplomacia, y creo que eso es algo que de hecho ya está teniendo lugar con el Gobierno cubano», explicó hoy en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser preguntada por las declaraciones más recientes del Ejecutivo de la isla. EFE

