Casa Blanca insiste en que EEUU y Cuba ya están negociando y exige prudencia a La Habana

Washington, 5 feb (EFE).- La Casa Blanca insistió este jueves en que EE.UU. y Cuba ya están manteniendo negociaciones, un extremo que el Gobierno cubano sigue negando, e instó a La Habana a realizar declaraciones «prudentes».

«Como ya he reiterado, el presidente (estadounidense, Donald) Trump siempre tiene voluntad de apostar por la diplomacia, y creo que eso es algo que de hecho ya está teniendo lugar con el Gobierno cubano», explicó hoy en rueda de prensa la portavoz de Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser preguntado por las declaraciones más recientes del Ejecutivo de la isla.

«Creo que, dado que el Gobierno cubano está en las últimas y que el país está a punto de colapsar, deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas al presidente de EE.UU.», añadió la portavoz.

Leavitt respondió así a las recientes palabras del presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, que ha negado que haya negociaciones formales en curso con EE.UU., aunque ha dicho que Cuba está dispuesta a dialogar, pero «sin coerción» y bajo condiciones de respeto e igualdad.

Ese mensaje fue a su vez en respuesta a las afirmaciones del propio Donald Trump, quien aseguró que ya se estaba «hablando» con representantes de Cuba.

Desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ejecutada por EE.UU. a principio de enero, el gobierno interino de Caracas, bajo supervisión de Washington, ha cesado de enviar petróleo a Cuba, lo que ha ahondado la grave situación económica de este país.

El propio Trump, que ha asegurado varias veces que el gobierno de Diaz-Canel está al borde del colapso, firmó la semana pasada una orden ejecutiva para sancionar a todos los países que envíen crudo a Cuba. EFE

